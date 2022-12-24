Из платежных систем они уступили только VISA

По данным «The Defiant», стейблкоины, они же – криптовалюты с фиксированным или почти фиксированным курсом, за 2022 год в несколько раз обошли платежную систему MasterCard по общему объему операций. В стейблкоинах в сумме было совершено сделок на 7.4 триллиона долларов США против 2.2 триллиона у MasterCard. Для сравнения, в 2020 году объем операций в стейблкоинах был на уровне 1 триллиона. В 2022 же году этот тип криптовалют обошел все платежные системы кроме VISA, показавшей результат в 12 триллионов.

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Наиболее надежными стейблкоинами считаются те, что обеспечены активами – крах Terra/Luna продемонстрировал сообществу, что алгоритмическая формула не гарантирует стабильного курса. Сейчас стейблкоины составляют около 18% от криптовалютного рынка в целом, при этом из упомянутых 7.4 триллионов 6.4 приходятся на долю всего двух коинов -- USDT и USDC. Примечательно, что рост числа операций в подобных криптовалютах продолжился, несмотря на наступление криптозимы – как прогнозируют эксперты, когда она закончится и сменится ростом, стейблкоины также отреагируют на него, и, вероятно, установят новые рекорды по объемам сделок, обойдя не только показатели MasterCard, но и показатели VISA.