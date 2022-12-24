Ведомство ограничилось некоторыми замечаниями

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Как сообщает издание» Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, Минфин РФ поддержал внесенный в ноябре в Госдуму законопроект, легализующий майнинг в стране криптовалют, ограничившись лишь некоторыми замечаниями. Например, специалисты Минфина указали на необходимость исполнения требований законодательных норм, препятствующих отмыванию денег – для этого предлагается добавить в будущий закон пункт о том, что майнинг и сделки с различными коинами могут проводиться только в собственных интересах. Также предлагается согласовать и временно ввести экспериментальный правовой режим, позволяющий части участников рынка легально обменивать криптовалюту на деньги, и разрешить Росфинмониторингу требовать от майнеров предоставить сведения о совершенных ими сделках.

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Согласно сведениям, полученным журналистами, подготовило ряд замечаний и предложений и Минэкономразвития, но все они носят технический характер – например, речь идет о замене некоторых терминов с целью избежания путаницы. Судя по всему, после совместной работы нескольких министерств и ведомств законопроект все-таки будет принят, и, хотя криптовалютный рынок сейчас находится в упадке, майнинг биткоинов при условии наличия дешевого электричества и холодного климата по-прежнему актуален, что подтверждает пример Иркутской области.