Дорожают и остальные комплектующие

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Ближе к концу 2022 года курс рубля вошел в стремительное пике – если в начале декабря доллар торговался за 62-63 «деревянных», то сейчас уже за 70-73. Быстрое падение курса национальной валюты не могло не сказаться на стоимости компьютерных комплектующих, в первую очередь – видеокарт. Пару недель назад флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 можно было приобрести за 150-160 тысяч рублей, сейчас же самые доступные модификации предлагаются в «Регарде» и «Ситилинке» не менее, чем за 175 тысяч.

Несколько лучше обстоят дела с RTX 4080 – спрос на эту модель в 3-4 раза ниже, чем на «четыре тысячи девяностую», поэтому ее по-прежнему реально взять за 110 тысяч, хотя, если рубль продолжит падать, наверняка подорожает и эта видеокарта. Примечательно, что уступающая ей RTX 3090 теперь стоит дороже – 120-140 тысяч. Да, у этой карточки 24 гигабайта видеопамяти против 16 гигабайт у RTX 4080, но чистая производительность и поддержка DLSS 3 для гейминга явно важнее.

RTX 3080 Ti в продаже практически не осталось, те же экземпляры, что еще продаются, предлагаются по неадекватным ценам. Существенно подорожала и RTX 3080 – даже версия с 10 гигабайтами видеопамяти оценивается ритейлерами более, чем в 80 тысяч рублей. Стоит ли ее покупать, если за 110 тысяч можно взять RTX 4080? Вопрос дискуссионный. Удорожание затронуло все сегменты – RTX 3070 Ti, недавно предлагавшаяся менее, чем за 50 тысяч, теперь продается за 60, а RTX 3070 – за 52-55 тысяч вместо 45. Не радует стоимость и RTX 3060 Ti – цена этого графического ускорителя резко скакнула с 33-36 тысяч рублей до 40+. Прибавили по 5-6 тысяч народные RTX 3060 и RTX 3050, причем, как считают многие эксперты, рубль будет падать и дальше, а значит, продолжит дорожать и железо. Возможно, сейчас последний шанс для геймеров запрыгнуть в уходящий вагон и все-таки приобрести новенький графический ускоритель по хоть сколько-нибудь адекватной цене.

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