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Как сообщает портал Wccftech, компания Galaxy Microsystems Ltd, известная потребителям по брендам KFA2 и Galax, готовит к выпуску сверхскоростную оперативную память DDR5-8000 (предположительно, основанную на чипах Hynix A-Die) и линейку твердотельных накопителей с поддержкой PCI-Express 5.0 – последние будут оснащены не только радиаторами, но и активным охлаждением в виде небольшого вентилятора. По предварительным данным, скорость последовательного чтения новых SSD составит до 12 ГБ/с в случае топовых модификаций большой емкости.
Что касается модулей памяти – очевидно, что речь идет о планках объемом 16 ГБ, а не 32 ГБ, но сведений о таймингах и рабочем напряжении производитель пока не предоставляет – полноценный анонс состоится в начале января в рамках мероприятия CES 2023, а пока что компания ограничивается тизерами. Впрочем, и из тизеров понятно, что модули будут защищены от перегрева довольно крупными по меркам ОЗУ радиаторами с красочной подсветкой.
Стоит отметить, что на CES 2023 ожидается целый ряд новинок от различных компаний – свои PCI-E 5.0 накопители и оперативную память планируют представить ADATA, Netac, Teamgroup, G.Skill и другие бренды. К сожалению, в нынешних условиях можно прогнозировать, что до России новые SSD, а также модули и комплекты памяти доберутся с существенным запозданием. На низкие цены также рассчитывать не приходится – ослабление курса национальной валюты уже привело к существенному росту цен на компьютерные комплектующие.