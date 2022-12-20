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Как пишет издание «Известия», многие российские кинотеатры планируют начать показ фильма «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона уже на этой неделе. По данным источников журналистов, речь идет о полноценной кинотеатральной версии в 4K разрешении с качественным дубляжом. При этом крупные сети могут отказаться от показа новинки, поскольку компания Disney, являющаяся правообладателем, в настоящий момент не работает в России.
Некоторые кинотеатры, чтобы показать фильм, идут на определенные хитрости, которые с точки зрения законодательства и здравого смысла могут находиться в «серой зоне» – например, предлагают зрителю приобрести билет на короткометражный фильм длительностью 10-20 минут, бонусом к которому идет предсессионное обслуживание в виде показа второй части «Аватара».
На зарубежных ресурсах, посвященных кино, критики и зрители хвалят новую часть серии за великолепную картинку, но ругают за сравнительно простой сюжет и затянутость. Здесь стоит напомнить, что первый «Аватар» стал самым кассовым фильмом в истории (если не делать для старого кино поправку на инфляцию) – превзойти его не удалось даже завершению саги о Мстителях, вышедшему в 2019 году. Удастся ли продолжению побить рекорд оригинала – покажет время.