Некоторые сети для того, чтобы показать фильм, идут на откровенные хитрости

реклама

Как пишет издание «Известия», многие российские кинотеатры планируют начать показ фильма «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона уже на этой неделе. По данным источников журналистов, речь идет о полноценной кинотеатральной версии в 4K разрешении с качественным дубляжом. При этом крупные сети могут отказаться от показа новинки, поскольку компания Disney, являющаяся правообладателем, в настоящий момент не работает в России.

Некоторые кинотеатры, чтобы показать фильм, идут на определенные хитрости, которые с точки зрения законодательства и здравого смысла могут находиться в «серой зоне» – например, предлагают зрителю приобрести билет на короткометражный фильм длительностью 10-20 минут, бонусом к которому идет предсессионное обслуживание в виде показа второй части «Аватара».

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

На зарубежных ресурсах, посвященных кино, критики и зрители хвалят новую часть серии за великолепную картинку, но ругают за сравнительно простой сюжет и затянутость. Здесь стоит напомнить, что первый «Аватар» стал самым кассовым фильмом в истории (если не делать для старого кино поправку на инфляцию) – превзойти его не удалось даже завершению саги о Мстителях, вышедшему в 2019 году. Удастся ли продолжению побить рекорд оригинала – покажет время.