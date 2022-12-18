Также умеренное удорожание наблюдается и по многим другим позициям

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Под Новый Год многие геймеры хотят проапгрейдить свой ПК – для магазинов это тоже не секрет, поэтому многие из них немного поднимают цены на большинство товаров, но предлагают различные скидки и акции. В этот же раз сказывается и некоторое ослабление курса рубля – если в начале декабря курс доллара составлял около 60 «деревянных», то сейчас приближается к отметке в 65. В таких условиях российские ритейлеры поднимают цены на видеокарты и другие комплектующие, опасаясь дальнейшего падения курса национальной валюты и проблем с поставками.

Так, в «Ситилинке» самая доступная RTX 4090 уже предлагается не за 155 тысяч рублей, а за 160 – речь идет о модификации Palit GameRock OmniBlack, лишенной подсветки и испарительной камеры. Впрочем, система охлаждения с тремя вентиляторами, а также массивным радиатором, пронизанным тепловыми трубками, отлично справляется и без нее – судя по отзывам пользователей, видеокарта работает в играх тише, чем флагманские модели предыдущего поколения.





Подорожали в «Ситилинке» и различные версии RTX 4080, а вот в «Регарде» их стоимость пока держится – новенькую видеокарту с завышенной самой NVIDIA ценой можно приобрести менее, чем за 110 тысяч рублей. Недооценивать карточку, впрочем, не стоит – она не только гораздо производительнее, чем RTX 3090 и RTX 3090 Ti, но и гораздо энергоэффективнее. Если для гейминга на максимальных настройках в разрешении 4K лучше взять RTX 4090, то для QuadHD отличным вариантом, обеспечивающим большой запас производительности, будет «четыре тысячи восьмидесятая».



Геймерам, не готовым отдавать за видеокарту более 50 тысяч рублей, рекомендую обратить внимание на RTX 3070 и RTX 3070 Ti – эти модели хорошо подходят для разрешений QuadHD и FullHD, хотя в 2K в наиболее требовательных играх при использовании ультра настроек желательно включать опцию DLSS. К сожалению, оба решения немного подорожали, но их стоимость по-прежнему остается вполне конкурентоспособной.

В «народном» бюджете до 30 тысяч привлекают внимание два графических ускорителя – RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти за «тридцатку» и RX 6600 за 23-25 тысяч. Эти видеокарты идеальны для экономного геймера, использующего монитор с разрешением FullHD и не стремящегося во что бы то ни стало включить новомодную трассировку лучей. Что же касается GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super – они стали неконкурентоспособны и уступают по производительности даже RTX 3050.

Купить видеокарту в «Ситилинке»

Купить видеокарту в «Регарде»





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