Прошлое руководство соцсети активно с ними сотрудничало

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Знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, считающийся одним из богатейших людей на планете, продолжает срывать покровы с недобросовестного поведения предыдущего руководства Twitter. После приобретения этой социальной сети Маск регулярно публикует через различных журналистов документы, раскрывающие нелицеприятную правду. Как оказалось, в Twitter была распространена политика «секретных черных списков» (так называемого «шэдоубана», при котором посты пользователя не видит никто кроме его самого или его и подписчиков), сотрудничала соцсеть и с властями США, а конкретно – с командой Байдена, а также со спецслужбами.

Маск уже передал СМИ тысячи внутренних документов для анализа, и в этот раз журналист Мэтт Тайбби опубликовал большой тред о сотрудничестве Twitter с ФБР – представители спецслужбы активно переписывались с бывшим главой отдела по информационной безопасности компании Йоэлем Ротом, например, напоминая о ежеквартальных созвонах, или прося принять меры в отношении аккаунтов, распространяющих дезинформацию о выборах в США, даже в шуточной форме. Передавали сотрудники ФБР и списки аккаунтов, которые «вероятно, нарушают правила Twitter» – большинство из них, как правило, действительно нарушали правила, и их банили, но не в общем, а в приоритетном порядке. Взаимодействовали с командой соцсети также ЦРУ и АНБ – в основном по вопросам модерирования контента

Примечательно, что спецслужбы США, особенно, ФБР, были крайне навязчивы и требовали от Twitter отчетов по предоставленным спискам аккаунтов. В 2021 году юридический отдел компании стал проводить с представителями спецслужб еженедельные встречи. Как считают многие журналисты, правозащитники и интернет-пользователи со всего мира, Маску уже удалось убедительно доказать, что правительство США замешано в давлении на интернет-платформы и цензуре, что противоречит американскому законодательству и базовому праву человека на свободу слова.

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