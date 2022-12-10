В самой компании уже подтвердили факт компрометации сведений

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Вчера, 9 декабря, в профильных телеграм-каналах начали распространяться сведения об утечке данных покупателей сети магазинов «ВкусВилл». К представителям компании обратились журналисты различных изданий, а те, в свою очередь, не стали пытаться замалчивать проблему и подтвердили факт слива. К злоумышленникам попали данные как минимум двух сотен тысяч клиентов ритейлера – утекшая информация включает в себя номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, суммы заказов и последние 4 цифры банковской карты. Были ли скомпрометированы ФИО и адреса покупателей, пока неизвестно, но сама компания это отрицает.

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Факт утечки данных из «ВкусВилла» далеко не первый в 2022 году – ранее «отличались» многие крупные компании, включая службы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», медлабораторию «Гемотест», ТК «СДЭК» и сеть магазинов «DNS». Многие эксперты связывают повышение числа сливов конфиденциальных данных со «специальной военной операцией» на территории Украины, которую проводит РФ – ранее в СМИ появлялась информация о том, что некие анонимные покупатели из-за границы готовы незаконно приобретать базы данных различных компаний за суммы, превышающие несколько месячных окладов сотрудника, имеющего к ним доступ.