Эксперты связывают это с блокировкой многих соцсетей и новостных сайтов

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Как сообщает исследовательская компания Mediascope, среднесуточный охват мессенджера Telegram за последний год в России вырос более, чем вдвое – с 18% до 38% населения страны. Большой популярностью пользуются новостные и развлекательные каналы, причем развлекательные в основном предпочитает более молодая аудитория, включая несовершеннолетних, которых за 12 месяцев в мессенджере стало заметно больше.

По мнению экспертов, значительный рост аудитории Telegram связан с блокировкой части западных социальных сетей, а также множества СМИ и новостных сайтов. Несмотря на то, что VPN и другими методами обхода блокировок в России умеет пользоваться существенный процент населения, не все считают нужным это делать, к тому же, пользователей, не умеющих заходить на заблокированные ресурсы, тоже остается немало, особенно среди представителей старшего поколения.

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Помимо Telegram, ощутимо вырос трафик и у видеосервиса Youtube – им пользовались 41% россиян против 35% годом ранее. Распределение по типам предпочитаемого гражданами видеоконтента довольно пестрое: это и музыкальные видео, и контент для детей, и различные развлекательные шоу, и, конечно, социально-политические новостные и аналитические программы.