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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
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В связи с низким спросом во всем мире продолжает дешеветь оперативная память, особенно стандарта DDR4 – таких модулей на рынке наблюдается переизбыток, и российские магазины здесь не исключение, несмотря на санкции. Например, в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, можно приобрести комплект ОЗУ Team Vulcan Z Grey, состоящий из двух восьмигигабайтных модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 менее, чем за 4.5 тысячи рублей. Такой набор отлично подойдет как для апгрейда старого компьютера, так и для сборки новой игровой конфигурации бюджетного сегмента.

Пользователи, которым нужно не 16, а 32 гигабайта оперативной памяти, причем непременно двумя модулями и по доступной цене, могут обратить внимание на комплект G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK – входящие в него планки также обладают частотой 3200 МГц и показателями задержек 16-18-18; это уже некий стандарт для игровых сборок с памятью DDR4. Стоит указанный набор в «Регарде» меньше 8 тысяч рублей, что очень дешево, ведь 32 ГБ памяти хватит для игр на долгие годы.

Любителям ручного разгона рекомендую обратить внимание на другой комплект, также состоящий из двух планок по 16 ГБ, но с частотой 4000 МГц и таймингами 19-19-19. Входящие в набор G.Skill Trident Z F4-4000C19D-32GTZSW модули основаны на обладающих превосходным оверклокерским потенциалом чипах Samsung B-Die, которые уже не выпускаются. Доступным по цене этот комплект уже не назвать, но сейчас в «Регарде» скидки – приобрести его можно за 18 тысяч.

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И этого мало, но на DDR5 переходить пока желания нет? Тогда вам могут понравится шикарно выглядящие модули G.Skill Trident Z Royal F4-4400C17D-32GTRS с заявленной частотой 4400 МГц и показателями задержек 17-18-18, также выполненные на основе чипов Samsung B-Die. За такую память придется переплатить – 32-гиговый комплект стоит 26 тысяч рублей, но обладающие подобным разгонным потенциалом планки действительно ценятся среди энтузиастов. Скоро в продаже их не останется совсем – как уже сообщалось выше, выпуск B-Die чипов давно прекращен.


Купить оперативную память в Регарде

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#ddr4 #оперативная память #озу #удешевление #зероновости
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