Он стоит всего 19 тысяч рублей

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Пока на рынок массово не вышли твердотельные накопители с поддержкой пятой версии интерфейса PCI-Express, одним из лучших SSD для любых домашне-игровых сценариев использования остается Samsung 980 Pro. Весной-летом большинство ритейлеров устанавливали на него крайне высокую цену, но осенью-зимой популярный накопитель ощутимо подешевел, как и многие другие комплектующие. На момент написания этой новости двухтерабайтную версию можно приобрести в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, всего за 19 тысяч рублей.

Купить Samsung 980 Pro 2 ТБ





Пользователи, компьютеры или ноутбуки которых лишены поддержки PCI-Express 4.0, могут обратить внимание на другую модель Samsung, также обладающую привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Речь идет о SSD Samsung 970 Evo Plus на 2 терабайта – он стоит около 14 тысяч рублей, а его скоростных возможностей и объема надолго хватит для любых современных игр. Южнокорейская корпорация самостоятельно производит контроллеры и 3D TLC память для своих накопителей, поэтому они являются быстрыми и надежными, а также демонстрируют ресурс перезаписи, во много раз превосходящий заявленный.



Купить Samsung 970 Evo Plus 2 ТБ

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Имеются у Samsung выгодные предложения и для клиентов, у которых нет свободных M.2 слотов для PCI-Express SSD. Например, обновленная версия 2.5-дюймового накопителя Samsung 870 Evo – в «Регарде» модель на терабайт стоит 7200 рублей. Как показывает практика, замена основного жесткого диска на SSD позволяет вдохнуть жизнь даже в достаточно старый ПК или лэптоп, поэтому приобретение 2.5-дюймовых накопителей тоже не лишено смысла.



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