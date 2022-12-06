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За последние несколько лет возможности нейросетей в плане работы с изображениями заметно увеличились – такие модели, как Stable Diffusion или DALL-E могут выдавать поражающие воображение произведения искусства, неотличимые от работ реальных художников. Также нейросети могут генерировать или перерисовывать изображения в определенном стиле, например, фотографию реального человека с помощью такого инструмента несложно превратить в арт с аниме-персонажем.
Предприимчивые дельцы быстро придумали, как использовать возможности нейросетей с выгодой для себя – на сайтах объявлений, таких, как Авито, стали появляться объявления с предложением «перерисовать или обработать вашу фотографию в аниме-стилистике». За подобную услугу авторы просят от 350 до 2500 рублей в зависимости от степени наглости, при этом они и не думают упоминать о том, что всю работу будет бесплатно выполнять нейросеть. Сколько выдающим себя за мастеров графического планшета хитрецам уже удалось заработать – неизвестно, но, когда нейросети еще не были столь развиты и не могли создавать качественные изображения, услуги перерисовки фото в аниме-стилистике пользовались некоторой популярностью – например, их предлагали художники в социальных сетях.