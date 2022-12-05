Некоторые подобные устройства могут наносить серьезный вред здоровью

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Как сообщают российские СМИ, депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев отправил письмо на имя руководителя Минпромторга Дениса Мантурова с предложением о запрете онлайн-продажи в стране электронных сигарет. По мнению парламентария, подобные устройства часто удаленно приобретаются несовершеннолетними. При этом, согласно результатам последних исследований, использование электронных сигарет (вейпинг) наносит вред дыхательной и сердечно-сосудистой системе человека, и может приводить к развитию аллергии, астмы, бронхоспазмов, тревожно-фобических расстройств, фиброза мелких дыхательных путей, привыкания и зависимости, а также других заболеваний, симптомов и синдромов. И это только в краткосрочной и среднесрочной перспективе – долгосрочные исследования еще продолжаются.

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В настоящий момент в России запрещается продавать обычные сигареты и другие табачные изделия через интернет, при этом электронные сигареты в интернет-магазинах и маркетплейсах продаются свободно, и приобрести их могут даже граждане, не достигшие возраста совершеннолетия (18 лет). Помимо всего прочего, многие производители и продавцы делают акцент на якобы «безвредности» вейпинга или подчеркивают, что электронные сигареты наносят меньший вред здоровью, чем обычные.