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Компания AOC презентовала очередной геймерский монитор – новинка получила название AGON AG275FS. Помимо футуристичного дизайна с нотками агрессивности, модель может похвастаться высокой частотой обновления экрана, доходящей до 360 Гц. Базируется устройство на 27-дюймовой FullHD матрице, а потому может оттолкнуть пользователей, не переносящих «крупный пиксель» и считающих, что для 27 дюймов более уместным будет QuadHD разрешение.
Если верить заявлениям производителя, время отклика (GtG) составляет менее 1 мс, также сообщается о 99% охвате цветовой гаммы sRGB и сертификации по стандарту VESA DisplayHDR 400. Среди дополнительных преимуществ устройства можно отметить продвинутую подставку, позволяющую подстраивать высоту, наклон и ориентацию дисплея под индивидуальные предпочтения пользователя. Также у AG275FS имеются небольшой пульт ДУ, выполненный в виде шайбы, и расположенный сбоку крючок для наушников. При желании монитор можно подвесить на стену – VESA-крепления у него имеются. Из разъемов на борту есть пара HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4, несколько USB 3.2 (Gen 1) и один 3.5 jack. Стоимость новинки пока не раскрывается – конечно, устройство не будет бюджетным, но вряд ли будет и чрезмерно дорогим.