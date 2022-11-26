Приобрести его можно менее, чем за 37 тысяч рублей

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Процессоры Intel поколения Raptor Lake, несмотря на сохранение архитектуры с сочетанием производительных и энергоэффективных ядер, снискали положительные отзывы со стороны как профессиональных обзорщиков, так и геймеров – игровая производительность новинок оказалась выше всяких похвал, а компания AMD снова осталась позади – «красным» остается уповать на будущие Ryzen 7000 c 3D-кэшем.

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Из-за всем известных геополитических событий до России передовое железо добирается с запозданием, но все-таки добирается. Так, несколько дней назад в Ситилинке появился один из лучших в настоящий момент игровых процессоров – Intel Core i7-13700KF, обладающий восемью P-ядрами и восемью E-ядрами, а также поддержкой ручного разгона посредством увеличения множителя (при использовании совместимой материнской платы). Изначально новинка предлагалась за 42990 рублей, но уже подешевела – приобрести ее можно всего за 36990 рублей. Найти рассматриваемый CPU по еще более низкой цене в официальных российских магазинах на момент написания заметки не представляется возможным – у конкурентов «Ситилинка» он стоит дороже 40 тысяч. Конечно, выбор материнских плат на чипсете Z790 в настоящий момент в отечественной рознице достаточно скудный, но Core i7-13700KF отлично работает и с платами на чипсете Z690 – достаточно лишь обновить BIOS. Сделать это можно как самостоятельно, так и в рамках гарантийного обслуживания.