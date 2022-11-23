Результат оказался довольно предсказуемым

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Жаркие споры между фанатами процессоров Intel и AMD разгораются каждый год, когда выходят новые поколения процессоров, тем не менее, есть такой фактор, как неумолимая статистика. Команда ресурса Tom's Hardware сравнила в современных играх флагманских CPU «синих» и «красных» – Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X и пришла к однозначному выводу: процессор Intel демонстрирует более высокую производительность в играх. Видимо, нынешнему поколению Ryzen может помочь только добавление 3D-кэша.

В среднем Core i9-13900K превосходит Ryzen 9 7950X в гейминге на 15% в разрешении FullHD и на 11% в разрешении QuadHD – тестировались обе модели в связке с суперфлагманом NVIDIA GeForce RTX 4090. Вырывается вперед CPU Intel и в однопоточных бенчмарках, в многопоточных же наблюдается примерный паритет. При этом стоит отметить, что у 7950X все-таки есть как минимум одно важное преимущество – он заметно энергоэффективнее и холоднее, чем его конкурент. С учетом же того, что компания AMD снизила цены на линейку Zen 4, среди потребителей наверняка найдутся желающие приобрести процессоры Ryzen 7000. Да и жизненный цикл сокета AM5 только начинается, а сокета LGA 1700 – напротив, подходит к концу.

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