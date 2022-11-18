По мнению многих юристов, американская корпорация проигнорирует решение суда

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Как сообщает издание «Коммерсант», арбитражный суд Москвы обязал американскую корпорацию Google разблокировать Youtube-канал НТВ. В случае отказа от разблокировки или игнорирования данного решения, компании грозит неустойка в размере 100 тысяч рублей в день. Каждые 7 дней сумма будет удваиваться, с условием, что она не должна в ближайшие 9 месяцев превысить 1 миллиард рублей.

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Отдельные юристы уже успели прокомментировать рассматриваемый кейс – по их мнению, Google, являясь американской компанией, прежде всего будет исполнять именно американское законодательство и следовать санкционной политике США, а потому не подчинится решению российского суда. Что же касается неустойки – добиться от корпорации ее выплаты будет достаточно проблематично, поскольку после 24 февраля Google следует политике последовательного сокращения присутствия на российском рынке, закрывая свои офисы и релоцируя сотрудников в другие страны. Например, в августе закрылся офис компании, расположенный в Санкт-Петербурге, при этом большинство работников согласились на продолжение работы с условием релокации и переехали в Швейцарию, США и Германию. Вероятно, вскоре прекратит работу и московский офис.