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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящий момент более 430 миллионов человек страдают от полной или выраженной частичной потери слуха. Как считают ученые и врачи, сейчас складывается тенденция к усугублению ситуации, а одним из главных факторов, приводящих к ухудшению восприятия людьми звука, является громкая музыка – как при прослушивании ее в наушниках, так и при посещении развлекательных заведений вроде ночных клубов.
Ученые собрали информацию о более, чем 20 тысячах человек в возрасте от 12 до 34 лет и выяснили, что значительная часть граждан, использующих наушники, выбирают громкость выше максимальной безопасно допустимой – до 105 дБ против приемлемых 75-80 дБ. В клубах же громкость может достигать 110-112 дБ, что наносит ощутимый вред слуху в течение крайне короткого периода времени. Проанализировав собранную информацию, специалисты подсчитали, что число людей в возрасте до 34 лет, потенциально подвергающихся риску потери слуха, находится в диапазоне от 0.67 до 1.35 миллиарда, причем, вероятно, ближе к верхней оценке.
Несмотря на то, что оценка результатов исследования получилась довольно приблизительной, ученые подчеркивают, что обществу стоит обратить внимание на превышение безопасных уровней громкости в различных заведениях, а также, возможно, законодательно отрегулировать мощность наушников и других аудиоустройств, чтобы они не могли наносить серьезный вред слуху за небольшой период времени.