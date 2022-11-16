Этот год уже запомнился многочисленными масштабными утечками данных российских граждан

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В уходящем 2022 году российские компании допустили множество утечек чувствительных данных граждан, в том числе и персональных данных – в некоторых случаях эти утечки были весьма масштабными и затронули миллионы человек. Так, среди «отличившихся» можно вспомнить сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», а также медлабораторию «Гемотест», но ими дело не ограничивается – крупных утечек за последние 10 месяцев было не менее нескольких десятков.

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Как сообщают СМИ, к числу подобных безответственных фирм добавился и интернет-провайдер «Дом.ру» – пресс-служба компании официально подтвердила, что проводит внутреннее расследование. Ранее СМИ, медиа и телеграм-каналы сообщали об утечке данных примерно 4 миллионов абонентов – в открытый доступ попали такие сведения о клиентах, как ФИО, дата рождения, адрес подключения, ИНН, номер телефона, и некоторые другие. Скорее всего, в ближайшем будущем «Дом.ру» ждут штраф и судебные иски от недовольных клиентов – так, по коллективному иску пострадавшим от утечки базы данных «Яндекс.Еды» суд присудил компенсации в размере 10 тысяч рублей, хотя и не всем, присоединившимся к иску, а только изначальным заявителям. Впрочем, с учетом проблем российского законодательства, которое пока не предусматривает серьезных наказаний для компаний за подобные утечки и достаточных компенсаций пострадавшим от них жертвам, это уже можно считать шагом в правильном направлении.