Недоверие инвесторов к криптовалютной отрасли усиливается

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По данным CryptoQuant, после краха криптобиржи FTX, ставшего серьезнейшим негативным инфоповодом для всего криптовалютного рынка в целом, пользователи еще одной, крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, стали выводить с платформы гораздо больше биткоинов, чем обычно. Так, меньше чем за неделю с Binance вывели почти 82 тысячи биткоинов на общую сумму около 1.35 миллиарда долларов США. Еще 1.14 миллиарда долларов было выведено в стейблкоинах и 155 миллионов – в Ethereum. На фоне растущего беспокойства инвесторов глава Binance Чанпэн Чжао пообещал создать специальный фонд, целью которого будет поддержка криптовалютной отрасли.

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Отмечается, что значительно увеличился вывод криптовалют и с других бирж, например, Coinbase, Gemini и Kraken. Пока у журналистов и инсайдеров нет никаких данных о том, что еще одна из крупных криптобирж может быть близка к коллапсу, но многие компании, занимающиеся майнингом и торговлей различными коинами, вероятно, обанкротятся до завершения нынешней криптозимы, особенно учитывая, что значительная часть инвесторов перестала рассматривать криптовалюты как подходящее средство для диверсификации своего портфеля или вложений – в тренде снова более консервативный подход.