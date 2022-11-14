реклама
После краха крупной криптобиржи FTX многие инвесторы и энтузиасты испытывают тревогу за финансовое положение других бирж, а также за состояние криптовалютного рынка в целом. В частности, множество людей обратили внимание на подозрительные переводы со стороны биржи Crypto.com – более 400 миллионов долларов в виде криптовалюты Ethereum были отправлены на счета другого проекта, Gate.io. Руководитель Crypto.com Крис Марсалек поспешил развеять опасения сообщества, заявив, что криптобиржа работает в обычном режиме, и никаких финансовых рисков нет, а также сообщив, что упомянутые 400 миллионов уже были возвращены. Пообещал топ-менеджер и опубликовать в ближайшие недели результаты финансового аудита площадки.
Тем не менее, заявлений Марсалека оказалось недостаточно, чтобы успокоить встревоженных пользователей – неумолимая статистика свидетельствует о том, что в минувшие выходные с биржи было выведено в несколько раз больше средств, чем обычно. Стоит отметить, что Crypto.com входит в десятку крупнейших в мире площадок по обороту криптовалют, поэтому крах такого проекта может окончательно похоронить коины как средство диверсификации портфеля в глазах многих инвесторов – на самом деле, значительная часть профессионалов сбросила криптовалютный рынок со счетов уже после коллапса FTX, а кто-то – даже еще раньше, вскоре после начала нынешней «криптозимы».