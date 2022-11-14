Тем не менее, инвесторы и криптоэнтузиасты встревожены

реклама

После краха крупной криптобиржи FTX многие инвесторы и энтузиасты испытывают тревогу за финансовое положение других бирж, а также за состояние криптовалютного рынка в целом. В частности, множество людей обратили внимание на подозрительные переводы со стороны биржи Crypto.com – более 400 миллионов долларов в виде криптовалюты Ethereum были отправлены на счета другого проекта, Gate.io. Руководитель Crypto.com Крис Марсалек поспешил развеять опасения сообщества, заявив, что криптобиржа работает в обычном режиме, и никаких финансовых рисков нет, а также сообщив, что упомянутые 400 миллионов уже были возвращены. Пообещал топ-менеджер и опубликовать в ближайшие недели результаты финансового аудита площадки.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Тем не менее, заявлений Марсалека оказалось недостаточно, чтобы успокоить встревоженных пользователей – неумолимая статистика свидетельствует о том, что в минувшие выходные с биржи было выведено в несколько раз больше средств, чем обычно. Стоит отметить, что Crypto.com входит в десятку крупнейших в мире площадок по обороту криптовалют, поэтому крах такого проекта может окончательно похоронить коины как средство диверсификации портфеля в глазах многих инвесторов – на самом деле, значительная часть профессионалов сбросила криптовалютный рынок со счетов уже после коллапса FTX, а кто-то – даже еще раньше, вскоре после начала нынешней «криптозимы».