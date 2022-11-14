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Санкции и уход или приостановка деятельности значительной части зарубежных компаний привели к серьезному изменению ситуации на российских рынках – многие из них стремительно захватывает китайский бизнес. Например, если говорить об отечественном рынке принтеров, то еще год назад его лидером была компания HP, сейчас же более 50% продаж принадлежат базирующемуся в Поднебесной производителю Pantum, ранее контролировавшему лишь шестую часть рынка. На долю HP пришлись чуть более 20% продаж, а японские компании Epson, Canon и Brother набрали всего лишь по 4-5%. Кстати, помимо Pantum, активизировала продажи своих устройств и Huawei, которая хоть и не является одним из глобальных лидеров по производству и продаже печатающих устройств, выпускает в том числе и их.
По данным, предоставленным некоторыми участниками рынка, постепенно растет доля поставок принтеров и МФУ российских брендов F+ imaging и «Катюша» – у компании есть свое производство в Зеленограде, и она намерена в ближайшем будущем занять как минимум 20% рынка. Ключевым вопросом является надежность российских принтеров, а также стоимость расходников – не секрет, что именно эти два фактора являются определяющими при выборе печатающих устройств для большинства как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей или компаний.