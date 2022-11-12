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В начале осени компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 22H2, после установки которого многие геймеры стали жаловаться на снижение производительности в играх и микрофризы. Разработчики провели расследование и наконец-то признали факт наличия проблемы: в некоторых проектах могут по невыясненным причинам активироваться функции режима отладки графического ускорителя, не предназначенные для использования игроками. Что именно приводит к возникновению подобного казуса – пока неизвестно.
В настоящий момент Microsoft рекомендует обновить до последней версии игры, в которых наблюдаются подтормаживания, а также драйверы видеокарты. Сообщается, что компания уже работает над патчем, который решит проблему, а до тех пор, если обновление драйверов и игр не поможет, некоторым геймерам, видимо, придется откатываться на предыдущую версию системы. Как неоднократно отмечали различные эксперты, модель «Windows как сервис» обладает существенными недостатками – в частности, более слабым, чем прежде, контролем качества. Компанией Microsoft неоднократно распространялись обновления операционной системы, приводящие к возникновению багов, в том числе, серьезных или даже критических, приводящих к невозможности загрузки ОС или нормальной работы в ней.