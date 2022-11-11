В некоторых приложениях такая связка работает, а вот в играх - нет







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Команда ресурса Pugetsystems установила целых семь топовых графических ускорителей RTX 4090 в один ПК – энтузиасты сочли интересным экспериментом проверить на практике, на что способна такая конфигурация. Для этого они задействовали сразу четыре БП Super Flower LEADEX Platinum по 1600 Вт каждый, также использовались процессор AMD Threadripper PRO 5995 WX, 128 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель Samsung 980 Pro на 2 терабайта и материнская плата ASUS Pro WX WRX80E-SAGE Wi-Fi. В качестве программной платформы для тестов выступила ОС Windows 11 Pro.



Использовать связку даже из двух RTX 4090 для компьютерных игр нет никакого смысла – новенькие видеокарты не поддерживают режим SLI. А вот в некотором программном обеспечении задействовать сразу несколько мощных GPU удастся – например, в V-Ray, и OctaneBench. В последнем, кстати, увеличение производительности при наращивании числа видеокарт вышло почти линейным – суммарный прирост составил 590% при идеальных 600%. Впрочем, столь приятная картина наблюдалась далеко не во всех приложениях, которые выбрали авторы – так, в DaVinci Resolve шесть видеокарт показали результат лучше, чем семь. Минимальный выигрыш от добавления пятой, шестой и седьмой RTX 4090 можно увидеть и в другом ПО.

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