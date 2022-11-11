И по прежнему популярна, в том числе благодаря моддерам

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Сложно поверить, но с выхода Skyrim, пятой части The Elder Scrolls, прошло уже 11 лет – игра поступила в продажу в хорошо запоминающуюся дату: 11.11.11. Примечательно, что раньше Bethesda не допускала таких больших промежутков между номерными частями TES: Oblivion вышла в 2006 году, Morrowind в 2002, Daggerfall в 1996, а Arena в 1994. Скорее всего, «виновата» в задержке TES Online. Впрочем, разработчики дали поклонникам серии надежду, опубликовав в 2018 году тизер-трейлер TES VI, который оставил больше вопросов, чем ответов.

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Если же говорить о самой Skyrim, то игра стала настоящим хитом – многие геймеры периодически заходят в нее и сейчас. Способствует популярности проекта и огромное количество модов – как графических и геймплейных, так и сюжетных. Также к «Скайриму» вышло три официальных дополнения, не говоря уж о многочисленных переизданиях и портах на консоли. В отличие от четвертой части, Oblivion, которую многие критики и игроки считали спорной, в частности, из-за автолевелинга противников, системы генерации лиц и других проблем, Skyrim была признана крайне удачной игрой практически единогласно. Подтверждают этот факт и продажи – еще в прошлом году была достигнута отметка в 30 миллионов реализованных копий.