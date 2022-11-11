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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Сервис Tumblr потроллил Илона Маска, предложив купить за 8 долларов сразу две синие галочки
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Сервис Tumblr решил оригинально потроллить американского миллиардера Илона Маска, который ввел в Twitter платную подписку с галочкой в профиле стоимостью 8 долларов в месяц, а потом приостановил возможность ее покупки. За ту же сумму Tumblr предлагает сразу две синие галочки, причем, как обнаружили пользователи, приобрести можно несколько таких комплектов – тогда галочек будет не две, а четыре, шесть, восемь, и так далее. При этом наличие таких галочек ничего не означает – они могут разве что потешить тщеславие покупателя. Впрочем, в Twitter уже приостановили кампанию по продаже синих галочек и вернули серые отметки верификации для известных людей, компаний и сервисов, а Маск подчеркнул, что пытающиеся выдать себя за другое лицо или бренд аккаунты будут забанены.

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История с покупкой Илоном Twitter, с учетом принятых бизнесменом решений и возникших в процессе ситуаций, уже напоминает сценарий комедийного сериала об эксцентричном миллиардере – вполне возможно, что в будущем Amazon или Netflix возьмутся его экранизировать. Сам же Маск признал, что купленную им соцсеть может ждать банкротство, но он сделает все, чтобы этого не случилось – Илон планирует сократить затраты за счет уменьшения числа сотрудников и увеличить доходы благодаря уже упомянутым платным подпискам, повсеместное введение которых было отложено.

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#илон маск #twitter #tumblr #верификация #троллинг
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