В разгоне он порой превосходит даже 13900K







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Новые процессоры Intel Raptor Lake оказались весьма хороши в играх – практически все обозреватели отозвались о них крайне положительно, хотя и отметили достаточно высокое энергопотребление и тепловыделение. Специалисты ресурса Tom's Hardware, проведя тестирование, констатировали, что Core i7-13700K/13700 KF – это лучший за свои деньги игровой процессор.

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В Cyberpunk 2077 в разрешении 2K в связке с графическим ускорителем RTX 4090 конфигурация с 13700K выдает 222 FPS, а с 13900K – 229 FPS, при этом если снизить разрешение до FullHD и разогнать «тринадцать тысяч семисотый», то он и вовсе перегоняет флагманский чип, оставаясь при этом еще и более холодным из-за отсутствия такого количества дополнительных мелких E-ядер как у 13900K. Если же обходиться без разгона, модель уступает топовому решению Intel в разных играх не более 3-5% FPS, что, с учетом разницы в стоимости, делает Core i7-13700K, и, особенно Core i7-13700KF, крайне выгодными предложениями. Хорошо показывает себя рассматриваемый CPU и в ресурсоемком ПО с поддержкой мультипоточности, хотя энергопотребление и тепловыделение при этом будут гораздо выше, чем в играх – для охлаждения потребуется или один из флагманских суперкулеров, или СЖО.