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В меню «Пуск» ОС Windows 11 может появиться навязчивая реклама
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Многие пользователи считают навязчивую рекламу бичом современного интернета – куда только ее не встраивают, даже в интерфейсы смартфонов. Судя по всему, компания Microsoft решила последовать примеру производителей мобильных гаджетов – в тестовой версии операционной системы Windows 11 появилась реклама в меню «Пуск», которую многие пользователи оценили не иначе, как «спам».

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В настоящий момент речь идет только о рекламе продуктов и сервисов самой компании – в небольшом окне демонстрируются предложения вроде «Зарегистрируйте аккаунт Microsoft», «Заполните ваш профиль» или даже «Сделайте резервную копию ваших файлов» – последнее рекламное объявление отсылает к условно-бесплатному сервису OneDrive. Избавиться от подобных уведомлений штатными средствами системы не представляется возможным, и, как считают эксперты, вероятность их появления и в релизной версии Windows 11 крайне высока. В дальнейшем же, при негативном сценарии развития событий, Microsoft может начать продавать рекламные места в меню «Пуск» и других элементах интерфейса операционной системы – например, компаниям-разработчикам программного обеспечения или игр. Несложно догадаться, что подобный шаг вызовет резко негативную реакцию со стороны пользователей

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