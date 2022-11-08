Соответствующая функция уже проходит тестирование

реклама

Многие пользователи считают навязчивую рекламу бичом современного интернета – куда только ее не встраивают, даже в интерфейсы смартфонов. Судя по всему, компания Microsoft решила последовать примеру производителей мобильных гаджетов – в тестовой версии операционной системы Windows 11 появилась реклама в меню «Пуск», которую многие пользователи оценили не иначе, как «спам».

рекомендации -35% на S22 Ultra в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3070 за 42тр в Регарде RTX 3080 за 62 тр в Регарде ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В настоящий момент речь идет только о рекламе продуктов и сервисов самой компании – в небольшом окне демонстрируются предложения вроде «Зарегистрируйте аккаунт Microsoft», «Заполните ваш профиль» или даже «Сделайте резервную копию ваших файлов» – последнее рекламное объявление отсылает к условно-бесплатному сервису OneDrive. Избавиться от подобных уведомлений штатными средствами системы не представляется возможным, и, как считают эксперты, вероятность их появления и в релизной версии Windows 11 крайне высока. В дальнейшем же, при негативном сценарии развития событий, Microsoft может начать продавать рекламные места в меню «Пуск» и других элементах интерфейса операционной системы – например, компаниям-разработчикам программного обеспечения или игр. Несложно догадаться, что подобный шаг вызовет резко негативную реакцию со стороны пользователей