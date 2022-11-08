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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Самым популярным гаджетом для здоровья в России оказался тонометр
Умные часы и фитнес-браслеты сильно отстают
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«СберЗдоровье» и «Rambler&Co» провели опрос с целью выяснить, какие медицинские приборы и гаджеты чаще всего используют россияне. Несмотря на широкое распространение в рознице доступных умных часов и фитнес-браслетов, самым популярным устройством оказался прибор для измерения давления, тонометр – им владеют около 40% граждан, и еще более 30% намерены приобрести его в дальнейшем. На втором месте с 17% – измеряющие уровень сахара в крови или плазме глюкометры. Здесь стоит пояснить, что термометры, в том числе и электронные, не включались в число медицинских гаджетов – они есть почти у всех россиян.

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Смарт-часы замыкают тройку – ими владеют 12% опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет. Далее, с более скромными процентами идут напольные весы с дополнительными функциями, фитнес-браслеты, а также различные девайсы, оценивающие качество сна. Сообщается, что примерно треть респондентов приобретала медицинские гаджеты для того, чтобы лучше контролировать свои хронические заболевания и отслеживать их обострения и ремиссии. Еще 25% - из интереса и желания позаботиться о своем здоровье, а 13% – для тренировок и совершенствования своей физической формы; здесь, видимо, речь идет как раз о весах, фитнес-трекерах, пульсометрах/пульсоксиметрах и других подобных устройствах. Как отмечают эксперты, распространенность смарт-часов и фитнес-браслетов будет расти: даже скромный по стоимости гаджет может быть полезен и в повседневной жизни, и в спорте.

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#гаджеты #россия #медицина #здоровье
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