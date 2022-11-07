реклама
Китайская полупроводниковая промышленность развивается стремительно – в стране базируется множество производителей чипов, входящих в топ самых быстрорастущих в мире. Не планируют останавливаться на достигнутом и крупные игроки – например, второй по величине чипмейкер Китая, Hua Hong Semiconductor, планирует привлечь на шанхайской бирже более 2.5 миллиардов долларов США и построить новую фабрику в городе Уси. По данным издания Reuters, регулирующие органы уже одобрили соответствующую заявку.
В настоящий момент компания уже владеет четырьмя предприятиями – три шанхайских работают с 200-миллиметровыми кремниевыми пластинами, а четвертое, во все том же Уси, специализируется на 300-миллиметровых. Сообщается, что Hua Hong Semiconductor не гонится за наиболее передовыми техпроцессами и специализируется на зрелых и отработанных нормах (55-нм и около того), тем не менее, фирма контролирует более 3% глобального рынка по контрактному производству полупроводниковой продукции. Санкции со стороны США в их текущем виде компанию практически не затрагивают, поэтому эксперты высоко оценивают ее шансы набрать нужную сумму, приводя в пример SMIC, в 2020 году привлекшую 6.6 миллиарда долларов в рамках IPO в Шанхае.