Экономика страны рискует стать зависимой от Поднебесной

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По данным издания «Financial One», в период с января по октябрь товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой установил новый рекорд, увеличившись на треть в годовом выражении и достигнув почти 154 миллиардов долларов. Журналисты ссылаются на официальное заявление китайской таможни. Примечательно, что экспорт из КНР в РФ вырос всего на 12.8%, а вот Россия стала поставлять в Китай значительно больше продукции – на внушительные 50%. Впрочем, объяснить это довольно просто: на переориентацию рынка повлияли частичная экономическая изоляция РФ международным сообществом, беспрецедентные санкции и отказ многих зарубежных фирм продолжать работать с российскими партнерами из-за нынешнего геополитического курса страны.

Большинство экспортируемых из России в Китай товаров – это энергетические ресурсы: нефть, природный газ и уголь. Кроме них, можно отметить медь, древесину, топливо и морепродукты. Что же касается экспорта из Китая в Россию – в основном это готовые товары, значительная часть которых относится к рынкам цифровой и бытовой техники. Речь идет о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерных комплектующих, телевизорах, промышленном оборудовании, детских игрушках, обуви и многом другом. Отдельно стоит отметить автомобильный сегмент – в свете ухода или приостановки деятельности многих западных и японских автопроизводителей, автомобильные бренды из Поднебесной стремятся занять пустующие ниши российского рынка.

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У многих экономистов и экспертов вызывает беспокойство непропорциональный рост экспорта российских энергоресурсов в Китай – экономика РФ становится зависимой от более мощного в финансовом плане партнера, который чаще сможет продавливать выгодные себе и невыгодные России условия. По данным журналистов, уже сейчас нефть Urals продается в Китай с большим дисконтом, как и некоторые другие ресурсы. Для стабильности же национальной экономики и ее устойчивого развития необходимы диверсификация экспорта и развитие партнерских взаимовыгодных отношений и с другими развитыми в экономическом плане государствами. Помимо этого, стоит делать ставку не только на экспорт энергоресурсов, но и на развитие внутренних производств с созданием конкурентоспособных на рынке продуктов. В противном случае в долгосрочной перспективе можно остаться «у разбитого корыта» – Китай уже заявил о необходимости достижения углеродной нейтральности к 2050 году, но будет стремиться достичь этой цели раньше. Проще говоря, «зеленая энергетика» будет развиваться не только на Западе, к тому же, КНР может последовать примеру Канады и причислить к упомянутому сектору энергетики атомные электростанции.