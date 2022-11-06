Они базируются на чипах Hynix A-Die

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При переходе на каждый новый стандарт оперативной памяти производители проходят несколько стадий – сначала они выпускают модули и комплекты со сравнительно невысокой тактовой частотой, а потом постепенно начинают предлагать энтузиастам решения на отборных чипах с более высокой герцовкой и хорошим разгонным потенциалом. В дальнейшем же появляются наборы с еще более экстремальными характеристиками, а стоимость всех остальных постепенно снижается.

Рынок ОЗУ стандарта DDR5 постепенно приближается к фазе зрелости и обещанным производителями частотам в 8400+ МГц: если еще не так давно частота в 6600 МГц считалась очень высокой, то уже сейчас различные компании выпускают модули и комплекты с гарантированными 7200 МГц. В основном такая память базируется на чипах Hynix A-Die, и, в связке с процессорами Intel Raptor Lake и материнскими платами на чипсете Z790, порой может быть разогнана до 8000+ МГц – без жидкого азота или других экстраординарных методов охлаждения, при обычном побочном обдуве корпусными вентиляторами.

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Пока оперативная память с частотой 7200 МГц на Hynix A-Die встречается довольно редко и стоит достаточно дорого, но такие комплекты уже появлялись и в российских магазинах – например, в «Регарде», где их очень быстро раскупили, несмотря на высокую цену. Наборы из двух модулей по 16 гигабайт предлагались примерно по 35 тысяч рублей. Все дело в том, что чипы Hynix A-Die обладают гораздо более впечатляющим разгонным потенциалом, чем ранее котировавшиеся у оверклокеров Hynix M-Die. Теперь главное – чтобы южнокорейская корпорация не начала искусственно ограничивать их выпуск с целью сдерживания цен.