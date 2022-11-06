Старые партии раскупили, а новых пока нет

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Двухсекционный башенный суперкулер Noctua NH-D15 является одной из лучших в мире процессорных воздушных систем охлаждения, поэтому в востребованности этой модели среди компьютерщиков и геймеров нет ничего удивительного. К сожалению, после начала частичной экономической изоляции России и введения санкций, а также отказа многих зарубежных поставщиков продолжать работать с российскими партнерами, рассматриваемый кулер полностью пропал из российских магазинов – его нет ни в «Регарде», ни в «Ситилинке», ни в «DNS», ни в более мелких сетях и торговых точках. Имеющиеся запасы уже раскуплены, а новые партии ритейлеры пока не завезли.

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Приобрести NH-D15 в России сейчас можно в основном только на вторичном рынке и через посредников – пропали из продажи и многие другие решения австрийской фирмы, включая большую часть линейки вентиляторов. К сожалению, оскудение ассортимента российских магазинов цифровой техники, включая компьютерные комплектующие, судя по всему, продолжится – параллельный импорт не способен обеспечить нужные объемы поставок, а логистические маршруты, по словам представителей ритейла, чуть ли не каждый раз приходится прокладывать заново. По этой же причине процессоры AMD Ryzen 7000 доехали до России с большой задержкой, а Intel Core 13000 – еще не появились в продаже.