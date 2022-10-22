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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Темпы роста поставок серверов и комплектующих для них замедлятся в 2023 году – Trendforce
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Согласно свежему прогнозу экспертов компании Trendforce, поставки серверов в 2023 году пусть и вырастут, но не так значительно, как можно было бы прогнозировать 9-10 месяцев назад, и окажутся даже ниже, чем в 2022 году.  По мнению аналитиков, темпы роста отгрузок увеличатся примерно на 3.7% против нынешних 5% – среди основных негативных факторов, замедляющих рост отрасли, ключевыми являются сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация в мире, а также периодически возникающие в разных регионах проблемы с производством и логистикой.

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Помимо всего прочего, эксперты Trendforce прогнозируют существенное увеличение стоимости высокопроизводительных серверов – как из-за применения в них новых процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa, так и из-за использования более дорогой оперативной памяти стандарта DDR5. Не будут дешевыми поначалу и твердотельные накопители, поддерживающие пятую версию интерфейса PCI-Express, особенно серверные, с повышенным ресурсом перезаписи. В сочетании с общим уменьшением затрат многих корпоративных клиентов на IT-инфраструктуру, этот фактор также приведет к снижению числа отгрузок: некоторые компании даже корректируют ранее сделанные заказы в сторону уменьшения их объемов.

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#экономика #комплектующие #сервер
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