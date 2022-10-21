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[Zero] За пост начислено вознаграждение
3.5-дюймовые дискеты все еще востребованы – небольшая компания из США продает по 500 штук в день
Они актуальны для некоторого старого оборудования
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Несмотря на то, что 3.5-дюймовые дискеты в 2022 году являются давно устаревшим носителем информации и вмещают не более 3 мегабайт данных, небольшая американская компания из штата Калифорния под названием Floppydisk продолжает продавать примерно по 500 дискет в сутки. Примечательно, что фирма их не производит, а скупает неиспользованные или бывшие в употреблении, но функциональные решения по всем штатам, проверяет и перепродает.

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Дискеты по-прежнему применяются для некоторого устаревшего, но до сих пор использующегося оборудования, включая некоторые станки, швейные машины и даже летательные аппараты. Помимо 3.5-дюймовых дискет, фирма предлагает решения и других форматов, например, 8-дюймовые. Кстати, если говорить о востребованности конкретно форм-фактора 3.5-дюйма, то из развитых стран до недавнего времени такие дискеты активно использовались в Японии, а конкретно – в госучреждениях и банковском секторе. Принцип «Работает – не трогай» известен не только программистам и компьютерщикам: многие консервативные сектора госэкономики и компании переходят на новый софт и новые носители информации очень неохотно. Так, в некоторых фирмах по-прежнему установлена операционная система Windows XP, потому что необходимое компании самописное ПО просто не работает в других ОС, переходить же на новое – долго, дорого и сопряжено с рисками.

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#сша #дискеты
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