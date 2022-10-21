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Китайский пауэрбанк Hoco загорелся в аэропорту Алматы в кармане одного из пассажиров
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения
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Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана подтвердил информацию о возгорании у одного из пассажиров пауэрбанка в аэропорту Алматы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, что же касается самого устройства – это оказалась одна из моделей китайской компании Hoco. Внезапно загоревшийся пауэрбанк прожег карман куртки гражданина и упал на пол – причины возгорания пока неизвестны, но, возможно, речь идет о повреждении корпуса девайса или коротком замыкании. Из находящихся в помещении людей никто не пострадал – повреждения получило лишь имущество самого владельца загоревшегося зарядного устройства – сумка и верхняя одежда.

В связи с произошедшим инцидентом КГА в очередной раз напомнил пассажирам о правилах перевозки аккумуляторов и батарей – если они находятся в ручной клади, то должны быть защищены от КЗ (например, при помощи индивидуальной упаковки или изоленты), если же в багаже – соответствующим образом задекларированы и помещены в упаковку со специальной маркировкой. Несмотря на то, что литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы по своим потребительским характеристикам для некоторых сценариев использования не имеют себе равных, не следует забывать об их пожароопасности.
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#пожар #пауэрбанк #техника безопасности
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