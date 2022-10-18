Об этом в интервью СМИ заявил посол Уганды в РФ Мозес Кизиге

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Как сообщил в интервью журналистам посол Уганды в России Мозес Кизиге, восточноафриканское государство заключило партнерское соглашение с отечественной компанией «КАМАЗ», касающееся строительства в Уганде фабрики по производству грузовиков для африканского рынка. В дальнейшем же, по словам Кизиге, Уганда намерена поставлять в Россию электромобили: их производство уже началось, хотя о технических характеристиках машин и о сроках появления на рынке первых коммерческих партий посол ничего не сообщил.

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Как считают эксперты, речь идет об электрокарах угандийской фирмы Kiira Motors, в продуктовой линейке которой есть всего несколько достаточно примитивных по современным меркам моделей. Например, двухместный городской электрокар Kiira EV, оснащенный мотором на 26 л.с., ограничен максимальной скоростью в 100 км/ч и может проехать без необходимости пополнения запаса энергии не более 80 км. Впрочем, как заявил господин Кизиге, предприятия Уганды готовы к сотрудничеству с российскими автоконцернами, поэтому в ближайшем будущем возможно появление и новых моделей с электродвигателями: Kiira EV, с учетом российских климатических условий, расстояний между городами и малоразвитой инфраструктуры для электрокаров, вряд ли заинтересует отечественных автолюбителей.