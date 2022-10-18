Исследователи соединили штамм «омикрон» с оригинальным вирусом из Ухани.

Как сообщает издание «Daily Mail», американские ученые из Бостонского университета создали сверхзаразный вариант коронавируса COVID-19, демонстрирующий на мышах 80% уровень смертности. Для этого они соединили шиповидный белок штамма «омикрон», отвечающий за заразность, с изначальным вариантом коронавируса из китайского города Ухань, откуда и началась пандемия.

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По данным ученых, заразность получившегося «гибрида» в пять раз превышает заразность «омикрона» – эта искусственно созданная вариация COVID-19 может оказаться самой быстро распространяющейся и самой смертельной, хотя насчет летальности специалисты высказываются с осторожностью, поскольку информация о ней была получена в ходе экспериментов на лабораторных грызунах, а не на человеке – у людей, по предположениям ученых, она была бы ниже. Согласно сведениям журналистов, исследование проводилось в одной из лабораторий со строжайшими мерами безопасности – выход подобного штамма за пределы исследовательского учреждения мог бы означать катастрофу. Тем не менее, подобные исследования полезны как для предсказания возможных мутаций вируса, так и для тестирования новых вакцин и лекарственных препаратов.