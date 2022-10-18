Коллектив будет заниматься League of Legends и Valorant

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Базирующаяся в США студия Riot Games, известная геймерам прежде всего благодаря сверхпопулярной MOBA League of Legends, а также многопользовательскому шутеру Valorant, сообщила о покупке австралийского подразделения Wargaming Sydney у компании Wargaming. Местная студия получит новое название (Riot Sydney) и будет заниматься развитием игр и технологий Riot.

До выкупа Wargaming в 2012 году австралийская студия называлась BigWorld Technology – она разработала одноименную технологию, применяющуюся более, чем в нескольких десятках MMO-игр. Сотрудники подразделения обладают большим опытом работы над различными играми, передовыми инструментами и серверными технологиями, поэтому многие эксперты уже охарактеризовали приобретение Riot Games как весьма удачное.

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Скорее всего, работники нового подразделения в первую очередь будут заниматься сетевой составляющей игр Riot, тем не менее, этим их полезность для компании не ограничивается. Некоторые специалисты даже предполагают, что приобретение австралийской студии может намекать на ускорение разработки Riot очередной крупной игры, например, MMORPG по вселенной League of Legends, о которой пока известно крайне мало.