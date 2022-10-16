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Интернет-мошенники начали предлагать услугу «удаления граждан из базы частичной мобилизации»
Злоумышленники быстро подстраиваются под актуальную новостную повестку
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Как отмечают опытные специалисты по информационной безопасности, одна из особенностей наиболее успешных современных мошенников – это умение подстраиваться под ситуацию, в том числе, и под актуальную новостную повестку. По данным СМИ, злоумышленники уже начали предлагать гражданам «пробив на запрет выезда из страны» и даже якобы «удаление человека из базы данных частичной мобилизации». За свои услуги жулики запрашивают десятки тысяч рублей, а после их получения, чаще всего, просто пропадают и начинают искать новых доверчивых жертв.

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Предлагают мошенники и фейковые «отсрочки» – якобы посредством выдачи фейкового диплома о профильном высшем образовании и трудоустройства в зарегистрированную в реестре Минцифры IT-компанию за крупную сумму денег. Способность злоумышленников быстро адаптироваться к меняющимся условиям и находить чувствительные для граждан темы позволяет им обогащаться на обманутых людях даже в условиях высокой инфляции и падения реальных доходов населения. Как считают некоторые эксперты, после волны мошенничества с «защитой от мобилизации», жулики переключатся на «возврат мобилизованных домой» – за это они также будут требовать крупную сумму, после чего, получив ее, менять контакты и начинать все заново.

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#россия #мошенники #частичная мобилизация
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