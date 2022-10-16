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В сфере разработки видеоигр разгорается очередной скандал – актриса, озвучивавшая главную героиню Байонетту в линейке слэшеров Bayonetta, Хеллена Тейлор, обвинила Nintendo и PlatinumGames в жадности: по ее словам, компании предложили ей всего 4 тысячи долларов США за полную озвучку ведьмы в Bayonetta 3, несмотря на то, что серия игр про Байонетту уже принесла Nintendo не менее 450 миллионов единиц американской валюты.
Как сообщает Тейлор, она не просила за свою работу каких-то огромных сумм, а всего лишь хотела получить достойную оплату. Также актриса рассказала, что страдала от тревожно-депрессивного расстройства, и одним из вызвавших его рецидив триггеров стала именно ситуация с неуважительно низкой оплатой труда. Хеллена призвала геймеров бойкотировать Bayonetta 3 в знак солидарности со всеми людьми в мире, получающими за свой труд недостаточно высокую заработную плату. Деньги актриса предлагает направить на благотворительность. Что же касается реакции обвиняемых – один из руководителей PlatinumGames, Хидеки Камия, назвал высказывания Тейлор не соответствующими действительности, хотя и не уточнил, что именно имеет в виду, и какой гонорар за озвучку, по его данным, предлагался актрисе.