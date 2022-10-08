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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Китайская Geely показала обновленную версию электромобиля Zeekr 001 с запасом хода до 1000 км
В максимальной комплектации она будет оснащаться пневмоподвеской
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Китайский автопроизводитель Geely продемонстрировал обновленную версию своего электрокара Zeekr 001 – если верить заявлениям компании, то улучшенная версия машины способна проехать без необходимости пополнения запаса энергии до 1000 км. Впрочем, некоторые эксперты на тематических ресурсах уже успели усомниться в подобном запасе хода – предположив, что достичь его можно, но лишь при особом режиме езды и отключении дополнительных функций вроде климат-контроля.

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Оригинальный, дорестайлинговый Zeekr 001 предлагается в двух основных модификациях – с задним приводом и мотором на 272 л.с., а также с полным и двигателем на 544 л.с. Запас хода первой версии машины составляет от 536 до 732 км. Рестайлинговая модель отличается более высокой подвеской (1740 мм против 1560 мм), причем в максимальной комплектации доступна и пневмоподвеска. Поступит в продажу обновленная версия машины весной-летом 2023 года, увеличенный же запас хода будет обеспечиваться за счет аккумуляторов CATL. Помимо всего прочего, производитель сообщает о наличии лидара и других инструментов и систем автономного вождения, хотя передвижение без участия водителя (полный автопилот) в случае Zeekr 001 не предусмотрено.

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#китай #электромобили #электрокар #geely #zeekr
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