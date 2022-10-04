Герои выглядят вполне похожими на себя





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Первая и вторая игры немецкой RPG-серии «Gothic», вышедшие в начале двухтысячных, были и остаются культовыми играми, настоящими шедеврами, сравнимыми, например, с проектами серии The Elder Scrolls или первой частью Dragon Age. Бывалые любители компьютерных игр наверняка помнят главного героя – Безымянного, а также его друзей: Диего, Лестера, Мильтена и Горна. Сложно забыть и еще одну важную для сюжета персону – некроманта Ксардаса.

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Энтузиаст под псевдонимом StSpyro решил взять модели персонажей из Gothic I и Gothic II и обновить их при помощи нейросетей – результат получился интересным, хотя и неоднозначным. Так, если Безымянный (слева сверху) и Горн (слева снизу) весьма похожи на оригинальные версии себя, то про Мильтена и Ксардаса такого сказать нельзя. Любопытно, как будут выглядеть герои в планирующемся к выходу ремейке от Alkimia Interactive и THQ Nordic, но, поскольку даты релиза игры пока нет, говорить об этом преждевременно. Скорее всего, в ближайшем будущем игровая общественность увидит новые попытки визуализировать персонажей любимых игр при помощи современных нейросетей – они способны на многое, хотя результат и не всегда совпадает с ожиданиями.