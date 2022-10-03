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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Роскомнадзор проведет проверку в связи с утечкой базы данных магазина DNS с 16 500 000 записей
Компания уже официально признала факт утечки
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Российская сеть магазинов цифровой и бытовой техники, и компьютерных комплектующих DNS официально признала факт утечки базы данных с информацией о клиентах, подчеркнув, что среди слитых сведений не было ни паролей, даже в хэшированном виде, ни информации о банковских картах и иных средствах платежа. В атаке фирма обвинила неких «находящихся за пределами РФ хакеров», хотя многие эксперты по информационной безопасности предполагают, что на самом деле дамп базы выкачал за вознаграждение некий недобросовестный сотрудник – такие случаи в последние месяцы не являются чем-то из ряда вон выходящим. Также компания DNS принесла извинения своим клиентам, но не предложила никакой компенсации, например, в виде бонусов.

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Отреагировал на инцидент и Роскомнадзор – ведомство пообещало провести проверку в соответствии с законодательством и с учетом уведомления, поступившего вчера, 2 октября. К сожалению, законопроекты об ужесточении ответственности для компаний за безалаберное обращение с данными граждан все никак не принимают, и, скорее всего, ритейлеру грозит только штраф в размере 30-50 тысяч рублей, что, конечно, не соответствует ни степени вины компании, ни масштабам утечки. Пострадавшие же пользователи, видимо, не получат вообще ничего, хотя именно они теперь по вине фирмы могут, например, стать жертвами телефонных мошенников: в слитой базе содержались номера мобильных телефонов, ФИО и адреса электронной почты – для применения методов социальной инженерии сведения более, чем достаточные. Возможно, в дальнейшем DNS ждет коллективный иск в суд, как в свое время и «Яндекс.Еду», тоже допустившую слив базы данных.

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#информационная безопасность #утечка #dns #слив #база данных #персональные данные
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