По задумке создателей, он будет продаваться "сотнями тысяч штук"

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Как сообщает Reuters, базирующаяся в Индии компания Reliance Jio готовит к релизу сверхбюджетный ноутбук с поддержкой мобильных сетей связи четвертого поколения (LTE/4G). По задумке создателей, устройство будет стоить 184 доллара США, и будет расходиться «сотнями тысяч штук» – ранее компании удалось организовать успешную маркетинговую кампанию для JioPhone, смартфона стоимостью менее 100 долларов – он стал в стране хитом. Впрочем, ряд экспертов обвиняют индийских производителей и власти в нарушении правил честной конкуренции – многие местные филиалы крупных китайских фирм, таких, как Xiaomi или Huawei, в течение последних года-двух оказались под следствием якобы из-за финансовых махинаций.

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Впрочем, невозможно отрицать наличие спроса на недорогой лэптоп, в том числе, со стороны бизнеса и образовательных учреждений. Если девайс будет достаточно функциональным и беспроблемным в использовании, он наверняка действительно окажется востребован рынком. Ключевой вопрос здесь – как уложиться в бюджет, ведь 184 доллара – это не себестоимость, а цена для покупателя, даже если и оптовая, в нее еще нужно заложить прибыль. Либо получать прибыль другими методами, например, при помощи подписок на ПО. Кстати, характеристики будущего лэптопа пока неизвестны, но, если верить заявлениям производителя, в проекте участвуют Qualcomm и Microsoft, а значит, вероятно, устройство будет базироваться на одной из мобильных SoC, но, при этом, использовать операционную систему Windows.