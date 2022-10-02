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[Zero] За пост начислено вознаграждение
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
Последняя плохо отклеивается и мешает установить модули
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Компания ASRock признала гарантийным случаем плохо отклеивающиеся наклейки на слотах DIMM DDR4/DDR5 на своих материнских платах и готова бесплатно заменить такие МП на новые, без подобных этикеток. Ранее пользователи жаловались на Reddit и тематических ресурсах, а также обращались в поддержку компании: после удаления защитных наклеек на слотах памяти оставались остатки клейкого вещества. Кто-то использовал для их удаления фен, зубочистки и пластиковые карты, кто-то – салфетки и растворитель, а кто-то – сразу обращался к специалистам ASRock, боясь дальнейшего выхода устройства из строя в случае, если клей окажется токопроводящим.

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ASRock разместила упомянутые этикетки с целью предупреждения о том, что первый старт ОС при установке четырех планок по 32 ГБ после сброса параметров может занимать 6-7 минут. И забота о пользователях сыграла с компанией злую шутку – долгий запуск был исправлен в одной из последующих ревизий BIOS, а проблема с наклейками осталась, причем многие материнские платы, для которых она актуальна, еще не проданы и находятся на складах ритейлеров. Возможно, в дальнейшем они будут отозваны, сейчас же ASRock готова обменивать платы с частично удаленными наклейками на новые в рамках гарантийного обслуживания.

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#asrock #материнская плата #гарантия #наклейка
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