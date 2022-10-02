Последняя плохо отклеивается и мешает установить модули

реклама

Компания ASRock признала гарантийным случаем плохо отклеивающиеся наклейки на слотах DIMM DDR4/DDR5 на своих материнских платах и готова бесплатно заменить такие МП на новые, без подобных этикеток. Ранее пользователи жаловались на Reddit и тематических ресурсах, а также обращались в поддержку компании: после удаления защитных наклеек на слотах памяти оставались остатки клейкого вещества. Кто-то использовал для их удаления фен, зубочистки и пластиковые карты, кто-то – салфетки и растворитель, а кто-то – сразу обращался к специалистам ASRock, боясь дальнейшего выхода устройства из строя в случае, если клей окажется токопроводящим.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

ASRock разместила упомянутые этикетки с целью предупреждения о том, что первый старт ОС при установке четырех планок по 32 ГБ после сброса параметров может занимать 6-7 минут. И забота о пользователях сыграла с компанией злую шутку – долгий запуск был исправлен в одной из последующих ревизий BIOS, а проблема с наклейками осталась, причем многие материнские платы, для которых она актуальна, еще не проданы и находятся на складах ритейлеров. Возможно, в дальнейшем они будут отозваны, сейчас же ASRock готова обменивать платы с частично удаленными наклейками на новые в рамках гарантийного обслуживания.