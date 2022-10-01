Имеются среди слитых данных и персональные

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За последние 7-8 месяцев в общий доступ попало множество баз тех или иных российских сервисов и компаний, содержащих чувствительные для их пользователей данные, включая персональные – из крупнейших утечек можно отметить сервисы доставки «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», транспортную компанию «СДЭК», а также медлабораторию «Гемотест». В этот же раз пострадали клиенты одного из крупнейших отечественных ритейлеров, занимающегося продажей цифровой и бытовой техники, а также компьютерных комплектующих – магазина DNS.

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Как пишет Telegram-канал «Утечки информации», некий хакер, ранее выкладывавший дампы баз «GeekBrains», «СДЭК» и «Онлайн Трейд», опубликовал часть базы данных пользователей DNS, включающую в себя имя и фамилию (не для всех записей), адрес электронной почты, номер мобильного телефона и логин (иногда генерируемый автоматически, иногда выбранный клиентом). По информации DLBI, данные совсем свежие – дамп, содержащий примерно 16 500 000 записей, был выгружен не ранее 19 сентября текущего года, что с высокой вероятностью означает наличие в сервисах DNS уязвимости или недобросовестных сотрудников среди персонала. Ранее российские СМИ писали, что в анонимных телеграм-каналах работникам крупных компаний предлагают «слить» базу данных фирмы за вознаграждение в размере нескольких месячных зарплат – разумеется, подобные действия являются незаконными.