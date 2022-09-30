В КНР не только десятки поставщиков комплектующих, но и необходимая инфраструктура

реклама

Несмотря на то, что американские технологические компании намерены планомерно снижать свою зависимость от Китая, по данным издания Bloomberg, этот процесс может оказаться гораздо более длительным, сложным и дорогим, чем предполагает большинство обывателей. Источники Bloomberg подсчитали, что на перевод всего 10% производственных мощностей Apple из Китая компании потребуется около 8 лет и миллиарды долларов затрат. В Поднебесной расположены не только сами фабрики и заводы, но и компании-поставщики, также Китай может похвастаться отлаженной (за исключением периодов локдаунов) логистикой и наличием дешевой рабочей силы. В настоящий момент в Китае выпускается более 98% iPhone, хотя Apple запустила производство и в Индии.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Быстро избавиться от подобной зависимости могут разве что производители товаров, не требующих использования сложного оборудования и продвинутых технологий – например, футболок. Огромные инвестиции в китайскую технологическую промышленность со стороны американских и не только американских компаний проводились в течение последних как минимум двадцати лет, поэтому переориентировка западных техногигантов будет болезненной и может нанести дополнительный ущерб и без того пострадавшей в последние годы мировой экономике. Впрочем, техногиганты из США все равно не намерены отказываться от своей политики сокращения взаимоотношений с Китаем: одни вкладываются в производства на территории Индии и Вьетнама, другие же – непосредственно на территории Америки.