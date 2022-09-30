Востребованность чипов памяти DRAM и NAND находится на пониженном уровне

Как сообщают представители компании Micron Technology, выручка по итогам фискального квартала, отчет по которому был опубликован вчера, 29 сентября, оказалась почти на 2 миллиарда долларов ниже ожидаемой. Причины, по мнению экспертов, те же самые, что и у других технологических компаний – геополитическая напряженность, логистические сложности, высокая инфляция и значительно снизившийся спрос. В следующем году Micron намерена сократить капитальные затраты почти на треть и уже в настоящий момент начинает уменьшать объемы выпуска чипов памяти.

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В годовом выражении общая выручка Micron рухнула на 21 % до 6.64 миллиарда долларов. Также показали значительное снижение норма прибыли – с 47,9% до 40,3 % и уровень дохода на акцию: $1,35 против $2,39 в прошлом году. Среди ключевых предпосылок для такого ухудшения показателей аналитики называют снижение спроса на память NAND и DRAM – в особенности на последнюю. Положительная динамика, по данным компании, прослеживается лишь в отраслях облачных решений и решений для автомобильного рынка. Улучшение ситуации со спросом на память, по мнению руководства Micron, наступит не ранее третьего-четвертого кварталов 2023 года, и этот прогноз еще можно считать оптимистичным.