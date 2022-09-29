На фоне ухода ряда зарубежных брендов у компании есть хорошие шансы на успех

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Как пишет издание «Известия», ссылающееся на собственные источники на рынке цифровой и бытовой техники, китайская компания Xiaomi планирует в скором времени начать продажи в России ноутбуков. Здесь стоит отметить, что отдельные мобильные ПК Xiaomi можно было приобрести в некоторых магазинах и раньше, но о массовой экспансии этого производителя на отечественный рынок лэптопов речи не шло, в отличие, например, от рынка смартфонов, где фирма обладает внушительной долей.

Информацию подтвердили журналистам еще несколько инсайдеров – по их данным, Xiaomi обратила внимание на уход с российского рынка ряда зарубежных производителей ноутбуков и на освобожденные ими ниши. По мнению экспертов, у компании из Поднебесной есть все шансы: в России она обладает хорошей репутацией благодаря смартфонам и другим гаджетам с привлекательным для потребителя соотношением цены и возможностей. Поставки мобильных ПК могут начаться уже до конца осени.

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Сообщили о планах расширения сотрудничества с Xiaomi и в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо». По словам ее представителей, ритейлер действительно планирует начать продажи лэптопов данного производителя. Специалист Mobile Research Group Эльдар Муртазин, как и многие другие эксперты, оценивает решение Xiaomi как весьма удачное – такой шаг позволит фирме нарастить свои продажи и закрепиться на российском рынке в еще одном сегменте. Важным преимуществом Xiaomi над множеством других китайских компаний являются узнаваемость и хорошая репутация бренда, а также качественный сервис, с учетом же ослабленной конкуренции вероятность успешного захода на рынок крайне высока.